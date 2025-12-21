Блогер Валя Карнавал накопила штрафов на за нарушение ПДД на 270 тысяч рублей

Летом, Валя Карнавал поделилась, что счастлива в отношениях, но имя любимова она не называет. По слухам, за ней ухаживает бизнесмен из Армении. А недавно ей подарили браслет за пару миллионов рублей, кулон за 1 млн рублей и сумочку за 800 тыс. рублей. Вообще, по словам Вали, возлюбленный делает ей подарки каждый день.