Блогер Валя Карнавал накопила штрафов на за нарушение ПДД на 270 тысяч рублей

Блогер и певица Валя Карнавал оказалась нарушительницей правил дорожного движения. За одним из ее автомобилей числился 162 нарушения. Карнавал любит дорогие машины, в личном автопарке три люксовых авто, которые не раз звезда показывала подписчикам. Это зеленый Lamborghini Urus, оранжевый BMW, который она купила в 2025 году, и черный Mercedes-Benz G-Class. Последний чаще всегда используется блогером.
Но за руль она сама предпочитает не садиться, у Вали есть личный водитель, а она занимает переднее пассажирское сиденье.
Именно водитель и нахватал 162 штрафа на «гелик». Общая сумма по вынесенным постановлениям 271 тысяча рублей, пишет Super.ru.
За BMW числится 15 штрафов, почти на 31 тысячу рублей, а вот на Lamborghini Urus блогер передвигается редко, потому и нарушений за ним не числится.
Валя пока задолженность по штрафам не погасила.
Летом, Валя Карнавал поделилась, что счастлива в отношениях, но имя любимова она не называет. По слухам, за ней ухаживает бизнесмен из Армении. А недавно ей подарили браслет за пару миллионов рублей, кулон за 1 млн рублей и сумочку за 800 тыс. рублей. Вообще, по словам Вали, возлюбленный делает ей подарки каждый день.