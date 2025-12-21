Названа возможная причина взрыва в Химках, где погиб подросток: дело в противогазе

Оперативные службы озвучили одну из версий, по какой причине мог произойти взрыв в подмосковных Химках, в результате которого погиб 12-летний подросток. Предварительно, взорваться мог регенеративный патрон. Это устройство, используемое в противогазах и некоторых водолазных аппаратах.