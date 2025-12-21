Ричмонд
Названа возможная причина взрыва в Химках, где погиб подросток: дело в противогазе

ТАСС: Взрыв в Химках мог произойти из-за регенеративного патрона от противогаза.

Источник: Комсомольская правда

Оперативные службы озвучили одну из версий, по какой причине мог произойти взрыв в подмосковных Химках, в результате которого погиб 12-летний подросток. Предварительно, взорваться мог регенеративный патрон. Это устройство, используемое в противогазах и некоторых водолазных аппаратах.

«По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», — цитирует ТАСС сообщение источника из соответствующих служб.

Напомним, в Московской области подросток погиб при взрыве неустановленного предмета, еще двое пострадали. Сообщалось, что несовершеннолетние «что-то делали» в промышленной зоне.

Ранее высказывались предположение, что взорваться могло пиротехническое изделие или предмет бытового назначения.

Сообщалось, что 15-летнего пострадавшего мальчика в Химках прооперировали и перевели в реанимацию, где его состояние остаётся стабильным. Вторая пострадавшая — 51-летняя женщина.

Также сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Химках.