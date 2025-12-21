В Краснодарском крае поврежден трубопровод после атаки ВСУ

ВСУ атакуют Краснодарский край.
В Темрюкском районе Краснодарского края обломки беспилотника повредили трубопровод на терминале в поселке Волна. Об этом сообщает Оперштаб региона.
«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв.м. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в Оперштабе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше