В Краснодарском крае поврежден трубопровод после атаки ВСУ

В Темрюкском районе Краснодарского края обломки беспилотника повредили трубопровод на терминале в поселке Волна. Об этом сообщает Оперштаб региона.

ВСУ атакуют Краснодарский край.

«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв.м. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в Оперштабе.

