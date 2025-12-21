Ричмонд
СМИ: Танкер Bella 1 не дался перехвату и береговая охрана США устроила погоню

Нефтяной танкер Bella 1, который ранее остановила береговая охрана Соединенных Штатов в Карибском море, сопротивлялся перехвату, это вынудило силовиков устроить погоню за ним. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило издание New York Times, ссылаясь на осведомленных чиновников.

— Корабль не поддался высадке на борт силовиков США и продолжил движение, рассказал один из чиновников. Второй чиновник охарактеризовал ситуацию как «активная погоня», — сказано в статье.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Штаты перехватили танкер Bella 1, который следовал в Венесуэлу для загрузки нефти. По данным агентства, танкер находится под американскими санкциями и ходил под панамским флагом. Позже было установлено, что танкер сменил флаг с панамского на гайанский.

Танкер был внесен в санкционный список США в прошлом году в рамках мер по противодействию финансированию шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене.

11 декабря американский президент Дональд Трамп сообщил, что армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы, отметив, что корабль стал самым большим из когда-либо задержанных. Он уточнил, что США присвоят эту нефть.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
