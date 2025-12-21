Над регионами сбили 35 украинских беспилотников

Над регионами отразили атаку ВСУ.
За три с половиной часа силами противовоздушной обороны над российскими регионами было уничтожено 35 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Над регионами РФ сбиты 35 украинских БПЛА. Двадцать три ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть- над территорией Республики Крым, по три — над акваторией Азовского моря и над Белгородской областью», — передали в военном ведомстве.
