Над регионами сбили 35 украинских беспилотников

За три с половиной часа силами противовоздушной обороны над российскими регионами было уничтожено 35 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Над регионами отразили атаку ВСУ.

«Над регионами РФ сбиты 35 украинских БПЛА. Двадцать три ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть- над территорией Республики Крым, по три — над акваторией Азовского моря и над Белгородской областью», — передали в военном ведомстве.

