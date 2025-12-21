Новогодние планы резко поменялись: в Анапе задержан Дед Мороз

Полицейские города Анапы в Краснодарском крае задержали мужчину, переодетого в Деда Мороза. Об этом сообщает «КП-Краснодар».
По информации источника, мужчина в костюме Деда Мороза занял инсталляцию в фотозоне на Театральной площади курортного города. Он уверял отдыхающих, что санки в центре города принадлежат именно ему, и требовал плату за фотосессии.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Им оказался 28-летний гражданин, которому выписали штраф за незаконное предпринимательство.
«Дедушка, видимо, решил подзаработать на овес для своей “тройки”, чтобы вовремя доставить подарки ребятишкам по всей стране, но служители закона обрушили праздничные планы», — прокомментировал Telegram-канал 112.
Фото: Telegram-канал 112.
В пресс-службе ОМВД России по Анапе сообщили, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а собранные материалы будут направлены в суд для принятия окончательного решения.
