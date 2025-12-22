Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Анны 22 декабря на самый темный день

Узнали приметы и запреты на 22 декабря, когда отмечают день Анны Темной.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 декабря вспоминает святую Анну, которая была матерью Пресвятой Девы Марии. В народе празднуют день Анны Холодной, или же день Анны Темной. В частности, второе название связано с тем, что в указанную дату самый темный день.

Что нельзя делать 22 декабря.

Запрещено вступать в конфликты, ругаться. Кроме того, не следует отказывать нуждающимся в помощи. В названную дату старались не выходить на улицу вечером без особой надобности. А еще рекомендуется отказаться от мясных и молочных продуктов, так как и далее продолжается Рождественский пост.

Что можно делать 22 декабря.

По традиции, в указанный день старались ходить в церковь и молиться святой, которая была покровительницей беременных. Также 22 декабря старались загадать желание. Предки верили, что оно обязательно исполниться.

Согласно приметам, ясная погода предсказывает солнце и мороз на Новый год. В том случае, если пасмурно, то 31 декабря будет тепло.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал про мороз до −11 градусов в Беларуси на неделе с 22 по 28 декабря: «Зима обязательно наступит».

Ранее Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».