Актер из «Прослушки» и «Оно 2» Джеймс Рэнсон ушел из жизни в возрасте 46 лет

Согласно заключению судмедэксперта, Рэнсон совершил суицид. Трагедия произошла в пятницу, 19 декабря, в Лос-Анджелесе. У него остались двое детей и супруга, которая в свою очередь опубликовала в соцсети пост о сборе средств для Национального альянса по борьбе с психическими заболеваниями (NAMI).
Он родился в семье ветерана Вьетнамской войны в 1979 году. Начал свой творческий путь как бас-гитарист малоизвестной нью-йоркской рок-группы, параллельно с этим получал образование: окончил Центр искусств и технологии имени Джорджа Вашингтона и школу изобразительных искусств, базирующуюся в Манхэттене. Затем, в 2001 году он дебютировал на экране.
За свою деятельность Рэнсон был удостоен приза интернет-ассоциации кино и телевидения за лучшую роль второго плана в фильме «Поколение убийц», а также приза «Независимый дух» Роберта Олтмена, который был вручен лучшему актерскому и режиссерскому ансамблю.