Актер из «Прослушки» и «Оно 2» Джеймс Рэнсон ушел из жизни в возрасте 46 лет

Он родился в семье ветерана Вьетнамской войны в 1979 году. Начал свой творческий путь как бас-гитарист малоизвестной нью-йоркской рок-группы, параллельно с этим получал образование: окончил Центр искусств и технологии имени Джорджа Вашингтона и школу изобразительных искусств, базирующуюся в Манхэттене. Затем, в 2001 году он дебютировал на экране.