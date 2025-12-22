Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как защитить свой дом от несчастий 25 декабря

Православная церковь 25 декабря чтит память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в III-IV веках на Кипре. В народе этот день прозвали Спиридоновый поворот, или просто Солнцеворот.

Православная церковь 25 декабря чтит память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в III-IV веках на Кипре. В народе этот день прозвали Спиридоновый поворот, или просто Солнцеворот.

Считалось, что с этой даты ночь начинает убывать, а световой день — удлиняться. Согласно поверью, Спиридон сам поворачивает солнце и следит, чтобы оно не скрылось от людей. Само светило, как считали в народе, надевает праздничный сарафан, садится в телегу и едет в теплые страны.

25 декабря запрещалось работать. Также, чтобы защитить свой дом от злых сил и несчастий, хозяйки втыкали серп в притолоку, а мужчины вечером клали на порог топор острием вверх. Острая сталь на Руси считалась надежным оберегом.

Приметы погоды:

Воробьи собирают пух и перья и тащат к себе в гнезда — придут сильные морозы.

Солнце выглянуло с самого утра — Новый год будет безоблачным.

Именины отмечают: Спиридон, Александр.