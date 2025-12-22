Народный календарь. Как защитить свой дом от несчастий 25 декабря

Считалось, что с этой даты ночь начинает убывать, а световой день — удлиняться. Согласно поверью, Спиридон сам поворачивает солнце и следит, чтобы оно не скрылось от людей. Само светило, как считали в народе, надевает праздничный сарафан, садится в телегу и едет в теплые страны.