Умер Джеймс Рэнсон, американский актёр

Джеймс Рэнсон родился 2 июня 1979 года в Балтиморе и был известным американским актёром кино и телевидения. Его популярность принесла роль Зигги Соботки во втором сезоне сериала «Прослушка». Кроме того, он снимался в фильмах «Оно 2», «Кен Парк», «Синистер», «Синистер 2», а также в мини-сериале «Поколение убийц».