Умер Джеймс Рэнсон, американский актёр

Умер американский актёр Джеймс Рэнсон. Он скончался в возрасте 47 лет, сообщает издание The New York Post.
По информации СМИ, причиной смерти стала самоубийство. У актёра остались жена и ребёнок.
Джеймс Рэнсон родился 2 июня 1979 года в Балтиморе и был известным американским актёром кино и телевидения. Его популярность принесла роль Зигги Соботки во втором сезоне сериала «Прослушка». Кроме того, он снимался в фильмах «Оно 2», «Кен Парк», «Синистер», «Синистер 2», а также в мини-сериале «Поколение убийц».
Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Анатолия Лобоцкого. В его окружении сообщили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. В 2024 году Лобоцкому удалили часть лёгкого в связи с периферическим раком. Несмотря на терапию, заболевание затронуло другие органы.