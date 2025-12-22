Волейболистки «Динамо — Ак Барса» в четвёртый раз завоевали Суперкубок России

Ранее Life.ru писал, что международная федерация волейбола (FIVB) официально разрешила молодёжным сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах с января 2026 года. Спортсмены смогут выступать под национальными флагами и с гимнами. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды.