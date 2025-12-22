Волейболистки «Динамо — Ак Барса» в четвёртый раз завоевали Суперкубок России. Видео © VK / ВК «Динамо-Ак Барс».
Игра завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды. В полуфинале «Динамо — Ак Барс» уверенно победило «Ленинградку» 3:0, а «Заречье-Одинцово» вышло в финал после пятисетовой победы над калининградским «Локомотивом».
Ранее Life.ru писал, что международная федерация волейбола (FIVB) официально разрешила молодёжным сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах с января 2026 года. Спортсмены смогут выступать под национальными флагами и с гимнами. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды.
