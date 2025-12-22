В Швеции задержали российский контейнеровоз Adler: что стало причиной

Несколько месяцев назад в водах Великобритании произошел похожий инцидент. Британский эсминец и вертолет ВМС участвовали в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем. Это впервые в истории альянса, когда подобная операция проходила в водах Соединённого Королевства. Британский эсминец использовал свои современные системы для отслеживания судна, которое двигалось через Северное море, затем через Ла-Манш в сторону острова Уэссан у побережья Франции.