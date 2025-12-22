В Швеции задержали российский контейнеровоз Adler: что стало причиной

Шведские власти в ночь на 21 декабря провели досмотр российского контейнеровоза Adler, который шел под российским флагом. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.
Проверка судна началась после того, как оно пришвартовалось у берегов Хеганеса из-за поломки машинного отделения. Сигнал бедствия экипаж подал 20 декабря.
«Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler», — следует из материалов телеканала.
По данным телеканала, на борту российского судна работали таможенники, береговая охрана, службы безопасности и оперативная полиция. Также отмечается, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями Евросоюза и США.
Ранее KP.RU писал, что западные военные были поражены маневренностью российского эсминца в Балтийском море. Немецкие морпехи наблюдали, как эсминец резко изменил курс и быстро проскочил через зону строительства туннеля возле Путтгардена.
Несколько месяцев назад в водах Великобритании произошел похожий инцидент. Британский эсминец и вертолет ВМС участвовали в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем. Это впервые в истории альянса, когда подобная операция проходила в водах Соединённого Королевства. Британский эсминец использовал свои современные системы для отслеживания судна, которое двигалось через Северное море, затем через Ла-Манш в сторону острова Уэссан у побережья Франции.
Военный обозреватель Виктор Баранец подчеркнул, что заявления командования НАТО об обнаружении всплывшей российской подлодки у побережья Бретани были неточными. По его словам, дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» согласно международным правилам вышла на поверхность за полсотни миль до входа в пролив и находилась исключительно в нейтральных водах, не подходя близко к французскому берегу.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу или НАТО. Он добавил, что подобных планов у российской стороны никогда не было и нет.