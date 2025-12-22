Умерла Лидия Герич, старейший русский скаут. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на её сына Юрия Герича.
Сообщается, что Лидия Герич скончалась в возрасте 105 лет в Вашингтоне, это произошло 20 декабря.
Герич родилась в 1920 году на территории Белоруссии, к русскому скаутскому движению она присоединилась в 1934 году в Латвии. В США семья Герич перебралась во время Великой Отечественной войны. В Вашингтоне Лидия Герич основала скаутскую дружину «Путивль», которая существует до сих пор.
«Сказать, что мама прожила жизнь, полную чести и веры, — значит сказать очень мало. Такая долгая жизнь выпадает на долю немногих», — сказал Юрий Герич.
