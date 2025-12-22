Умерла Лидия Герич, старейший русский скаут

Герич родилась в 1920 году на территории Белоруссии, к русскому скаутскому движению она присоединилась в 1934 году в Латвии. В США семья Герич перебралась во время Великой Отечественной войны. В Вашингтоне Лидия Герич основала скаутскую дружину «Путивль», которая существует до сих пор.