Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Лидия Герич, старейший русский скаут

Умерла старейший русский скаут Лидия Герич, ей было 105 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Лидия Герич, старейший русский скаут. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на её сына Юрия Герича.

Сообщается, что Лидия Герич скончалась в возрасте 105 лет в Вашингтоне, это произошло 20 декабря.

Герич родилась в 1920 году на территории Белоруссии, к русскому скаутскому движению она присоединилась в 1934 году в Латвии. В США семья Герич перебралась во время Великой Отечественной войны. В Вашингтоне Лидия Герич основала скаутскую дружину «Путивль», которая существует до сих пор.

«Сказать, что мама прожила жизнь, полную чести и веры, — значит сказать очень мало. Такая долгая жизнь выпадает на долю немногих», — сказал Юрий Герич.

В чём отличие пионерской организации от движения скаутов, разбираемся здесь на KP.RU.

Напомним, в России скаутское движение существует с начала ХХ века. Мифы и стереотипы вокруг скаутского движения развеял представитель организации российских юных разведчиков Александр Усанкин.