Карта «Уралочка» станет частью экосистемы Свердловской области

Власти Свердловской области намерены превратить единую социальную карту «Уралочка» в полноценную карту жителя региона и расширить перечень доступных по ней услуг. ЕСК уже вошла в тройку самых популярных карт жителей регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга, а число держателей превысило 700 тысяч. Об этом рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Сейчас «Уралочка» уступает по объемам только аналогам из столиц России.

«Карта, которая начиналась как “единая социальная”, теперь предлагает гораздо больше, чем просто социальные услуги. Поэтому я предложила дать ей новое название — карта жителя Свердловской области “Уралочка”. Губернатор поставил задачу по дальнейшему расширению пакета услуг, которые предоставляет “Уралочка”», — сказала Бабушкина.

Сейчас с помощью «Уралочки» жители региона могут оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы, социальные выплаты и зарплаты. Держателям карты доступны скидки, бонусы и специальные предложения более чем в 140 торговых сетях — от продуктовых магазинов и аптек до учреждений культуры и дополнительного образования.

В будущем власти хотят внедрить меры социальной поддержки граждан. В частности, для многодетных семей и других льготных категорий, использование нового сервиса «Ски-пасс» на горнолыжных курортах в регионе. Для свердловчан в возрасте предусмотрят сервис «Активное долголетие» который позволит им заниматься спортом и посещать культурные мероприятиям.