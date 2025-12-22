Карта «Уралочка» станет частью экосистемы Свердловской области

Сейчас «Уралочка» уступает по объемам только аналогам из столиц России.
Власти Свердловской области намерены превратить единую социальную карту «Уралочка» в полноценную карту жителя региона и расширить перечень доступных по ней услуг. ЕСК уже вошла в тройку самых популярных карт жителей регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга, а число держателей превысило 700 тысяч. Об этом рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.
«Карта, которая начиналась как “единая социальная”, теперь предлагает гораздо больше, чем просто социальные услуги. Поэтому я предложила дать ей новое название — карта жителя Свердловской области “Уралочка”. Губернатор поставил задачу по дальнейшему расширению пакета услуг, которые предоставляет “Уралочка”», — сказала Бабушкина.
Сейчас с помощью «Уралочки» жители региона могут оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы, социальные выплаты и зарплаты. Держателям карты доступны скидки, бонусы и специальные предложения более чем в 140 торговых сетях — от продуктовых магазинов и аптек до учреждений культуры и дополнительного образования.
В будущем власти хотят внедрить меры социальной поддержки граждан. В частности, для многодетных семей и других льготных категорий, использование нового сервиса «Ски-пасс» на горнолыжных курортах в регионе. Для свердловчан в возрасте предусмотрят сервис «Активное долголетие» который позволит им заниматься спортом и посещать культурные мероприятиям.