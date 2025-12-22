Карта «Уралочка» станет частью экосистемы Свердловской области

Сейчас с помощью «Уралочки» жители региона могут оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы, социальные выплаты и зарплаты. Держателям карты доступны скидки, бонусы и специальные предложения более чем в 140 торговых сетях — от продуктовых магазинов и аптек до учреждений культуры и дополнительного образования.