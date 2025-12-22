Ричмонд
Актёр Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Прослушке», скончался в возрасте 46 лет

Американский актёр Джеймс Рэнсон, известный по роли Зигги Соботки в сериале «Прослушка» и прочим проектам HBO, совершил суицид 19 декабря. Ему было 46 лет. Об этом говорится в карточке судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Согласно данным экспертизы, актёр скончался в сарае. У Рэнсона остались жена и двое детей. Его супруга Джейми Макфи после трагедии объявила о сборе средств для Национального альянса по борьбе с психическими заболеваниями.

Ранее на 77-м году жизни в Беляевке Одесской области скончался советский и украинский живописец Валерий Сыров. Авторству Сырова принадлежат десятки картин, среди которых значатся «Река», «Колымские сопки», «Бабка», «Дед» и «Одесса. Оперный театр». Его произведения участвовали во множестве национальных и международных выставок. Экспозиции с работами художника проходили в Югославии, Италии, Мексике, Японии и Финляндии.

