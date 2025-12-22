В Курской области запустили систему «гражданской ПВО»

В будущем «гражданскому ПВО» будет помогать искусственный интеллект.
Система «гражданской противовоздушной обороны» (ПВО) в тестовом режиме заработала в Курской области. Платформа аккумулирует в едином центре управления данные о беспилотниках, нарушающих воздушное пространство области, и в реальном времени передает их расчетам средств ПВО, РЭБ и специальным мобильным огневым группам. Об этом рассказали в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и администрации региона.
«Основные преимущества цифрового механизма — это координация усилий: платформа позволяет различным ведомствам обмениваться информацией и оперативно реагировать на угрозы. Благодаря цифровизации процессов сокращается время реагирования и повышается точность принимаемых решений. Объединение силовых, гражданских и частных структур обеспечивает комплексный подход к решению проблем безопасности», — приводит слова администрации региона «Известия».
По данным ЦБСТ, в единый контур «гражданской ПВО» стекается информация из силовых структур, гражданских организаций и от жителей региона. Все поступающие сигналы проходят обработку в центре управления, после чего целеуказание автоматически направляется подключенным расчетам средств ПВО и РЭБ, а также мобильным огневым группам, которые работают по маловысотным и малогабаритным целям.
В дальнейшем планируется задействовать искусственный интеллект для анализа большого массива разнородных данных и приоритизации целей в автоматическом режиме. Курская область выбрана пилотной территорией из ‑за сохраняющейся высокой активности ударных и разведывательных дронов Вооруженных сил Украины в приграничных районах.