В Курской области запустили систему «гражданской ПВО»

По данным ЦБСТ, в единый контур «гражданской ПВО» стекается информация из силовых структур, гражданских организаций и от жителей региона. Все поступающие сигналы проходят обработку в центре управления, после чего целеуказание автоматически направляется подключенным расчетам средств ПВО и РЭБ, а также мобильным огневым группам, которые работают по маловысотным и малогабаритным целям.