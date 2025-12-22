Фигурист Галлямов снял серебряную медаль чемпионата России во время круга почета

Российский фигурист Александр Галлямов вызвал резонанс своим поведением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сняв серебряную медаль во время круга почёта. Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, спортсмен не завершил церемонию, положил награду в задний карман брюк и покинул лёд вместе с партнёршей Анастасией Мишиной.
Накануне пара завоевала серебро с результатом 223,63 балла, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29 балла). После прокатов Галлямов отказался от комментариев на пресс-конференции, а позже в своём Telegram-канале назвал происходящее на турнире «полным абсурдом» и допустил возможность завершения карьеры.
26-летний Галлямов в паре с Мишиной является чемпионом мира и Европы, а также двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года.
Ранее сообщалось, что бывшего российского фигуриста пожизненно отстранили от соревнований из-за дела о насилии.
