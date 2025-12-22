Фигурист Галлямов снял серебряную медаль чемпионата России во время круга почета

Российский фигурист Александр Галлямов вызвал резонанс своим поведением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сняв серебряную медаль во время круга почёта. Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, спортсмен не завершил церемонию, положил награду в задний карман брюк и покинул лёд вместе с партнёршей Анастасией Мишиной.