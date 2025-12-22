Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до восьми матчей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями в выездном матче НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Это поражение со счётом 3:2 в овертайме стало для него восьмой игрой подряд в регулярном чемпионате без заброшенных шайб.