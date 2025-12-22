Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до восьми матчей

В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд, Джон Леонард и Мориц Зайдер. У «Вашингтона» дублем отметился Этен Франк.
Для Овечкина подобная безголевая серия из восьми встреч стала первой с января 2024 года. В текущем розыгрыше НХЛ 40-летний хоккеист в 36 проведённых матчах набрал 31 очко (14 голов и 17 результативных передач).
Напомним, недавно Александр Овечкин поучаствовал в массовой потасовке во время матча против «Анахайм Дакс». Стычка вспыхнула в начале третьего периода после того, как игрок «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана. Российский нападающий заступился за одноклубника, что спровоцировало конфликт.
