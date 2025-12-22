Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до восьми матчей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями в выездном матче НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Это поражение со счётом 3:2 в овертайме стало для него восьмой игрой подряд в регулярном чемпионате без заброшенных шайб.

Источник: Life.ru

В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд, Джон Леонард и Мориц Зайдер. У «Вашингтона» дублем отметился Этен Франк.

Для Овечкина подобная безголевая серия из восьми встреч стала первой с января 2024 года. В текущем розыгрыше НХЛ 40-летний хоккеист в 36 проведённых матчах набрал 31 очко (14 голов и 17 результативных передач).

Напомним, недавно Александр Овечкин поучаствовал в массовой потасовке во время матча против «Анахайм Дакс». Стычка вспыхнула в начале третьего периода после того, как игрок «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана. Российский нападающий заступился за одноклубника, что спровоцировало конфликт.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.