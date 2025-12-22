Парапсихолог и фигурант МВД. Кто создал «ассоциации», чтобы нажиться на конфликтах селлеров с маркетплейсами

Есть, например, такая Ассоциация поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ). Её сайт представляет собой одностраничный лендинг, из которого мы так и не поняли, ни кто является лицом организации, ни сколько в ней состоит членов, ни информации о её реальной деятельности.