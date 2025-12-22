Парапсихолог и фигурант МВД. Кто создал «ассоциации», чтобы нажиться на конфликтах селлеров с маркетплейсами

Правила и порядок для продавцов.
Все годы после появления маркетплейсов интернет-торговля упорядочивается. Регулярно появляются новые правила, регулирующие взаимоотношения между торговой площадкой, продавцом и покупателем, сегодня к этому процессу подключаются и государственные регуляторы.
Конечно, не всем ИП, особенно заставшим начало работы маркетплейсов, когда на неупорядоченном рынке царил хаос и можно было наживаться как угодно, нравится переход на рельсы регулируемой торговли. Споры продавцов и владельцев виртуальных площадок стали явлением частым.
Часть недовольных объединяются в различные ассоциации и прочие профессиональные организации для отстаивания своих интересов. На сегодняшний день в России Life.ru насчитал около 20 подобных юрлиц, и мы уверены, что это далеко не все.
К кому прибиться одинокому селлеру с маркетплейсов.
Среди них оказались и такие, кто, похоже, просто зарабатывают деньги на проблемах интернет-торговцев. Агент SHOT Проверки под видом начинающего селлера, торгующего на маркетплейсах, обратился в одну из таких с просьбой помочь в запуске бизнеса.
Она позиционирует себя как «некоммерческая организация, созданная с целью лоббирования интересов селлеров на маркетплейсах и участия в формировании законодательства об электронной торговле и в разработке закона о платформенной экономике в качестве экспертов».
Во время обращения агенту предложили вступить в ассоциацию и платить членский взнос — 84 тыс. рублей в год. За это в ассоциации пообещали еженедельно проводить вебинары, осуществлять новостную рассылку и помогать набираться опыта. А на вопрос, как конкретно организация может помочь со штрафами и возвратами товаров, там, как показалось, ограничились абстрактными формулировками.
Если открыть сайты ряда подобных ассоциаций, можно увидеть, что торговля членством — это обычная для них история. Например, сайт Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) предлагает аж три пакета — «платиновый», «золотой» и «серебряный».
«Платиновый» член организации может избираться в органы управления МАРМП, «золотой» получает аналитические материалы организации по рынку e-commerce, тогда как «серебряный» имеет возможность участвовать лишь в нетворкинге и получать профессиональные консультации.
По документам, МАРМП — юрлицо некоммерческое, ведущее деятельность профессиональных членских организаций. Впрочем, логично, что чем больше обиженных селлеров попадёт под его крышу, тем выше будут заработки его руководства. Возможно, поэтому ассоциация активно ищет тропинки в СМИ, комментируя любые «чихи» в сфере интернет-торговли. Заинтересованы ли подобные организации в реальном отстаивании прав своих подопечных — вопрос открытый.
Иногда под вывеской объединения селлеров маркетплейсов работают и обычные коммерческие организации. Например, «Клуб поставщиков маркетплейсов мпселлерс» — это ООО с деятельностью по организации конференций и выставок.
Собственно, доход фирмы и обеспечивает проведение различных (платных) форумов для торговцев с интернет-площадок. Ежегодная выручка «Клуба поставщиков» — около 130−140 млн рублей. Впрочем, по каким-то причинам в сентябре этого года фирма начала процедуру ликвидации.
Кто руководит подобными организациями.
При более детальном рассмотрении работы подобных ассоциаций вскрываются порой удивительные вещи.
АПРИТ.
Есть, например, такая Ассоциация поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ). Её сайт представляет собой одностраничный лендинг, из которого мы так и не поняли, ни кто является лицом организации, ни сколько в ней состоит членов, ни информации о её реальной деятельности.
Некоторые указанные цели и задачи выглядят скорее как лозунги: «Магазин продавца должен оставаться местом, где присутствует товар только продавца». Или: «Продавец имеет право работать в комфортном для себя режиме, в согласии с трудовым законодательством Российской Федерации».
Кстати, телеграм-канал ассоциации насчитывает всего 136 подписчиков и состоит по большей части из репостов. Это вызывает серьёзные вопросы к возможности АПРИТ влиять и тем более формировать общественное мнение по лоббируемым вопросам.
Life.ru выяснил, что президент АПРИТ — предприниматель Андрей Пасынков, по его же словам, он более 30 лет занимается эзотерикой, картами Таро, парапсихологией, медитативными практиками и целительством.
Ранее Пасынков продавал домены, «красивые» абонентские номера, сайты, занимался хостингом, а сейчас занимается книжным бизнесом и консультирует клиентов по кармическим делам. Стоимость его сеансов варьируется от 5 до 25 тысяч рублей, но при этом Пасынков не даёт никаких гарантий, утверждая, что «только от вас зависит ваше будущее».
МАРМП.
С руководством МАРМП ещё интереснее. Генеральный директор ассоциации Алексей Молодых — певец и предприниматель, позиционирующий себя как реформатор и патриот. В своих многочисленных публикациях в социальных сетях он активно использует патриотическую риторику, заявляет, что «живёт для России» и хочет сделать её «процветающей».
Впрочем, правоохранительные органы знают его с другой стороны. В 2021 году его полный тёзка был в числе делегатов Федерального форума независимых депутатов «Муниципальная Россия» движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского** — организации, признанной нежелательной на территории РФ, — за что якобы даже привлекался к административной ответственности.
По данным МВД, человек с совпадающим ФИО Молодых проходит по спискам задержанных на протестных акциях сторонников Алексея Навального*** в Москве. А кроме того, он мог неоднократно выезжать в другие города России для участия в оппозиционных митингах за денежное вознаграждение.
Как выяснил Life.ru, он якобы состоит в оппозиционных сообществах, включая те, которые совместно с зарубежными структурами занимаются сбором средств «на помощь Украине».
Сегодня Алексей Молодых активно лоббирует идею создания саморегулируемой организации (СРО) в платформенной экономике и заявляет, что МАРМП «имеет все компетенции» и «могла бы стать такой площадкой», претендуя на лидирующие позиции. Таким образом, получается, он по сути предлагает передать значительный объём отраслевого регулирования и аналитики в структуру, контролируемую им лично.
А 17 декабря у себя в телеграм-канале Молодых опубликовал сообщение о том, что он «обсуждает с коллегами» необходимость «пойти в депутаты» Госдумы, чтобы там продвигать e-commerce. Глава МАРМП уверен, что рано или поздно он встретится с президентом России, которому лично даст предложения по сетевой торговле.
С подобным оппозиционным бэкграундом, как у Молодых, возникают опасения, кто на самом деле будет вмешиваться в регулирование развивающейся отрасли. Вопрос, не маячат ли за спиной руководителя МАРМП деятели вроде Ходорковского*, становится крайне актуальным.
* Организация «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России и ликвидирована решением суда.
** Физлицо или организация внесены в реестр иностранных агентов.
*** Признан иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов.