Пермские родители рассказали, сколько должен получать их ребенок на подработке

«Половина (51%) опрошенных считают, что нормальным уровнем ежемесячного заработка “на руки” стала бы сумма от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 17% считают, что ребенок должен зарабатывать не менее 20−30 тысяч рублей, 13% — 5−10 тысяч рублей, а 10% — 30−50 тысяч рублей», — сообщили в Группе «Ренессанс Страхование». При этом аналитики отмечают разрыв между ожиданиями родителей и фактическими доходами детей: только 19% подростков, по признанию самих семей, реально получают больше 20 тысяч рублей, еще 30% зарабатывают 10−15 тысяч рублей в месяц.