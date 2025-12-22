Пермские родители рассказали, сколько должен получать их ребенок на подработке

Лишь 3% родителей против подработки детей.
Большинство родителей из Перми считают приемлемой оплатой за подработку своего ребенка заработок от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Почти половина считает, что идеальное время для подроаботки — от 15 до 16 лет. Такими данными с URA.RU поделились аналитики группы «Ренессанс Страхование».
«Половина (51%) опрошенных считают, что нормальным уровнем ежемесячного заработка “на руки” стала бы сумма от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 17% считают, что ребенок должен зарабатывать не менее 20−30 тысяч рублей, 13% — 5−10 тысяч рублей, а 10% — 30−50 тысяч рублей», — сообщили в Группе «Ренессанс Страхование». При этом аналитики отмечают разрыв между ожиданиями родителей и фактическими доходами детей: только 19% подростков, по признанию самих семей, реально получают больше 20 тысяч рублей, еще 30% зарабатывают 10−15 тысяч рублей в месяц.
Исследование также показало, что каждый третий подросток, по словам родителей, зарабатывает менее 5 тысяч рублей в месяц, хотя такой уровень оплаты труда приемлемым назвали лишь 7% участников опроса, а более 50 тысяч — только 2%.
Больше половины опрошеных (52%) выступают против того, чтобы занятость мешала учебе. Еще 31% признались, что вряд ли позволили бы ребенку полностью самостоятельно распоряжаться временем. В целом лишь 3% родителей негативно относятся к идее подработки, 46% занимают нейтральную позицию и предлагают опираться на желание ребенка, почти треть (31%) уверены, что с определенного возраста собственный заработок необходим, а 14% считают подработку способом опробовать будущую профессию.