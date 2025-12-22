Ричмонд
МВД Британии назвало «позорными» цифры по мигрантам, пересекшим Ла-Манш

Более 40 тысяч мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках с начала года, нелегально прибыв в Великобританию.

Более 40 тысяч мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках с начала года, нелегально прибыв в Великобританию. Как сообщает газета Guardian со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны, общее число таких пересечений достигло 41 455 человек.

В минувшую субботу был зафиксирован рекордный для декабря день, когда на британское побережье прибыли более 800 мигрантов. Издание отмечает, что декабрь обычно является наиболее спокойным месяцем из-за холодной погоды, однако 20 декабря стал днём с наибольшим числом пересечений с начала октября. Действующий годовой рекорд в 45 755 мигрантов был установлен в 2022 году.

В МВД Великобритании назвали эти цифры «позорными» и заявили, что правительство принимает меры для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что на границе Украины и Польши произошел транспортный коллапс.

