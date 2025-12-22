Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен, поздравляя премьер-министра страны Барта Де Вевера с днем рождения, пошутил про их совместную поездку на Украину.
К поздравлению он приложил совместный снимок с премьером на фоне военно-транспортного самолета Airbus A400M. Когда была сделана эта фотография, Франкен не уточнил. Чиновники уже посещали Украину в апреле 2025 года.
— На пути на Украину на А400М. Наша первая поездка за границу за пределы Европейского союза, — написал в завершение поздравления министр обороны в соцсети X.
Он добавил, что «ни Депардье, ни Асада поблизости нет», отсылая к шутке Де Вевера о том, что у него имеется дача в Петербурге, где его соседями являются французский актер Жерар Депардье и экс-президент Сирии Башар Асад.
Представители Германии «пронзали» Барта де Вевера каленым железом, но он выстоял и не позволил принять решение о конфискации активов РФ. Об этом высказался 20 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.