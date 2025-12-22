Барсикам приготовиться: в новом году корма для животных могут подорожать

Владельцы кошек и собак все чаще ловят себя на мысли: купить корм сейчас или уже в следующем году. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала KP.RU, что ожидать от цен на корма для животных в 2026-м.
«Рост цен на корма для питомцев в этом году сильно зависел от сегмента продукции и канала продаж. Агентство SoyaNews, проанализировав данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, оценило его в среднем в 20%. По данным Росстата, (ведомство отслеживает продажи сухого корма) повышение было незначительным и составило чуть более 2%», — пояснила эксперт.
По словам Колчановой, покупатели все активнее ищут способы сэкономить. Продажи зоотоваров быстрее всего росли в дискаунтерах и на маркетплейсах, а во время крупных распродаж корма для животных становились одной из самых популярных категорий.
Эксперт предупредила, что в следующем году ситуация может измениться. Около 30% компаний зообизнеса ожидают рост цен на корма и сопутствующие товары на 10−20%. Причиной могут стать новые законодательные требования.
