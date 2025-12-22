Барсикам приготовиться: в новом году корма для животных могут подорожать

Владельцы кошек и собак все чаще ловят себя на мысли: купить корм сейчас или уже в следующем году. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала KP.RU, что ожидать от цен на корма для животных в 2026-м.