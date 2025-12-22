Life.ru назвал главные правила украшения рабочего места к Новому году

«Если вы собираетесь украшать коллективное пространство, то здесь обязательно согласование с коллегами, руководством или HR-отделом. Это необходимо для того, чтобы всё было в едином стиле, чтобы можно было распределить задачи и избежать конфликтов», — предупреждает специалист.
Если это ваш индивидуальный рабочий стол, а не часть большого стола или общего пространства, то прямого согласования не требуется.
Однако фраза «Я собираюсь немного украсить свой стол к Новому году, не будет ли тебе что-то мешать?» позволит проявить уважение к вашим коллегам и показать, что вы думаете не только о себе, но и об их комфорте.
Надежда Коломацкая.
Эксперт по этикету.
Чтобы не мешать коллегам, к Новому году можно украсить свой стол, руководствуясь принципом «видимость, но не навязчивость». Украшения должны создавать праздничное настроение, но не вторгаться в личное пространство других и не отвлекать от работы. Они должны быть маленькими или компактными, не выше 20−30 сантиметров, чтобы не выглядеть громоздко и не мешать взаимодействию с людьми. Пара искусственных или натуральных еловых веточек, если хочется, должны укладываться в эту высоту. Избегайте крупных объёмных композиций, чтобы не загромождать пространство.
Что касается звука и тишины, никаких музыкальных и издающих звуки украшений быть не должно — это мешает. Рабочее пространство предназначено для работы, а не для развлечений и создания праздничного настроения. Звон колокольчиков, пение Санты, мигающие огоньки со звуком — всё это недопустимо на рабочем месте. Если вы хотите повесить гирлянды, свет должен быть мягким и не мерцающим, либо очень медленно мерцающим, чтобы не создавать визуальный шум и не раздражать тех, кто рядом с вами. Отдавайте предпочтение тёплым оттенкам и следите за тем, чтобы не было отражений и бликов в мониторах.
Запах максимально должен быть нейтральным. Избегайте украшений, которые издают сильный запах, например, ароматических свечей, резких освежителей воздуха. Даже некоторые виды натуральных еловых веток могут быть слишком интенсивными для чувствительных коллег. Кроме того, для кого-то запах ели ассоциируется с похоронами, поэтому в общем пространстве лучше уточнить, не будут ли коллеги против живых еловых веток, если у кого-то есть негативные ассоциации. В таком случае лучше избегать их наличия. Материалы должны быть не осыпающимися и не пылесборниками.
«Помните, что чистота и порядок на рабочем месте — залог эффективной и продуктивной работы. Цветовая гамма должна быть сдержанной. Два-три основных цвета, которые не кричат, — зелёный, красный, золотой, серебряный и синий — всегда будут уместны. Избегайте чрезмерного буйства красок, чтобы не создавать визуального шума», — уточняет собеседница Life.ru.
Примеры уместных украшений:
— Небольшая искусственная ёлочка или еловая веточка;
— Небольшая гирлянда на батарейках с мягким светом без мигания;
— Пара ёлочных шаров или фигурок (снеговик, Дед Мороз, символ года);
— Календарь с новогодней тематикой;
— Тематические наклейки на монитор или на стакан;
— Компактная фигурка Деда Мороза и Снегурочки.
