Две трети незаконных свалок в Курганской области нашли дроны

Всего в 2025 году выявлено 14 850 нарушений природоохранного и санитарного законодательства. Основными местами нарушений являются территории общего пользования, кладбища, кооперативы и контейнерные площадки. На данный момент ликвидировано 1036 свалок и устранено более 13 тысяч нарушений. С нарушителями ведется работа: за 11 месяцев к ответственности привлечено 2762 лица, вынесено 1356 предупреждений, а сумма наложенных штрафов превысила 7,1 миллиона рублей.