Две трети незаконных свалок в Курганской области нашли дроны

В Курганской области более половины свалок находят с помощью беспилотников.
В Курганской области для поиска несанкционированных свалок активно применяют беспилотные летательные аппараты. С их помощью выявлено 66% от общего числа обнаруженных мест незаконного размещения отходов. Об этом сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.
«Специалистами департамента выявлено 1054 места несанкционированного размещения отходов. Из них 66% выявлено при помощи беспилотников», — сообщили в ДГЗООСиПР Курганской области.
Всего в 2025 году выявлено 14 850 нарушений природоохранного и санитарного законодательства. Основными местами нарушений являются территории общего пользования, кладбища, кооперативы и контейнерные площадки. На данный момент ликвидировано 1036 свалок и устранено более 13 тысяч нарушений. С нарушителями ведется работа: за 11 месяцев к ответственности привлечено 2762 лица, вынесено 1356 предупреждений, а сумма наложенных штрафов превысила 7,1 миллиона рублей.
Ранее в Курганской области дроны уже начали активно применять для экологического контроля. С их помощью обследовали места рубок в Курганском участковом лесничестве, проверяя очистку лесосек и подготовку к восстановлению леса.