Право эвакуировать авто с мест для инвалидов могут передать властям Москвы

В документах уточняется, что сейчас органы исполнительной власти субъектов РФ — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Севастополя и Московской области составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств, только если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. Решение об эвакуации транспорта нарушителей в этом случае также принимают должностные лица указанных органов исполнительной власти субъектов РФ.