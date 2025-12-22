«Лысая сумасшедшая баба»: Шаляпин отреагировал на разбор его личности психологом

Певец Прохор Шаляпин возмутился недобросовестным, по его мнению, поступком психолога Лины Диановой. В соцсетях ему попалось видео, в котором специалист подвергла анализу его личность.
Это возмутило артиста. Он считает, что публичное обсуждение чужих проблем и характера без согласия человека является неприличным и даже незаконным, сравнимым с разглашением медицинской тайны.
— Как ты, психолог, можешь раскладывать публичного человека и давать заключения? Это запрещено. Если я сам захочу о себе рассказать, то это будет мое решение. О себе расскажи, о своих панических атаках, если такая умная. А то свысока на тебя смотрит какая-то лысая баба сумасшедшая (у Диановой аллопеция — прим. «ВМ»). Она делает разбор с негативом. Понятно, что это природная зависть. Она ненавидит меня, потому что у меня 70 процентов смеха в жизни, — заявил Шаляпин в подкасте «Состояние — Иван Самохин» на Youtube.
Также знаменитость отметил, что Дианова завидует его заработкам.
Прохор Шаляпин ранее рассказал, какой случай в работе в этом году поразил его больше всего. По его словам, ситуация произошла на шоу «Дети против», после которой он стал опасаться, что его «отменят».