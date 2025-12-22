«Известия»: чиновники уже решают проблемы, озвученные на линии с Путиным

По данным издания, обработка запросов от граждан продолжается третьи сутки, а всего в 2025 году на прямую линию поступило более трех миллионов обращений. В материале приводятся примеры реакции властей: вопрос вдовы погибшего бойца, которая год не могла получить пенсию по потере кормильца, решился еще до начала эфира, а военные следователи возбудили дело о халатности. Также после жалобы на нехватку льготных лекарств в Свердловской области с заявителем связались профильные структуры, было возбуждено дело о халатности, а власти региона сообщили о закупке препаратов. Отдельно отмечается, что губернаторы берут на контроль темы обманутых дольщиков и лекарственного обеспечения. Обращения россиян продолжат обрабатывать в следующие месяцы.