«Известия»: чиновники уже решают проблемы, озвученные на линии с Путиным

После прямой линии Путина чиновникам ускорили обработку обращений с помощью ИИ.
Проблемы, поднятые россиянами на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, уже начали оперативно отрабатывать чиновники и профильные структуры. Обращения граждан после эфира направляют в ведомства, а их обработку ускоряют с помощью технологий. Об этом сообщает Народный фронт.
«Сразу после “прямой линии” обращения граждан направляются в профильные ведомства, корпорации и тем структурам, в чьи компетенции входит решение вопросов. Народный фронт займется контролем исполнения обращений граждан. Особое внимание — к регионам. С помощью ИИ в этом году на анализ и точную маршрутизацию ответственному органу уходит около 10 секунд. Это решение разгрузит более трех тысяч чиновников от рутинных операций и сократит время ожидания решения вопросов», — сообщили «Известиям» в Народном фронте.
По данным издания, обработка запросов от граждан продолжается третьи сутки, а всего в 2025 году на прямую линию поступило более трех миллионов обращений. В материале приводятся примеры реакции властей: вопрос вдовы погибшего бойца, которая год не могла получить пенсию по потере кормильца, решился еще до начала эфира, а военные следователи возбудили дело о халатности. Также после жалобы на нехватку льготных лекарств в Свердловской области с заявителем связались профильные структуры, было возбуждено дело о халатности, а власти региона сообщили о закупке препаратов. Отдельно отмечается, что губернаторы берут на контроль темы обманутых дольщиков и лекарственного обеспечения. Обращения россиян продолжат обрабатывать в следующие месяцы.
Ранее об итогах «прямой линии» сообщал «Царьград». Издание отмечало, что критически важных и острых вопросов, прозвучавших из зала, было крайне мало.