Следующая рабочая неделя в России будет состоять всего из двух дней

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему четырёхдневная рабочая неделя не приживётся в России. Он указал, что сокращение числа рабочих дней ставит людей перед вопросом, как организовать свободное время. По его мнению, граждане не всегда умеют полноценно отдыхать и правильно распределять дни, если их станет три вместо двух. Кроме того, он отметил, что такое сокращение рабочего времени может негативно повлиять на экономику и для его успешного внедрения потребуется внедрение технологий, сохраняющих темпы развития во всех отраслях.