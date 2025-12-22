Следующая рабочая неделя в России будет состоять всего из двух дней

«Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней», — уточнила депутат.
Парламентарий добавила, что 31 декабря станет нерабочим днём за счёт переноса выходного. Первый рабочий день после праздников в 2026 году — понедельник, 12 января. Стенякина подчеркнула, что работодатели не имеют права уменьшать зарплату из-за большого числа нерабочих дней в январе.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему четырёхдневная рабочая неделя не приживётся в России. Он указал, что сокращение числа рабочих дней ставит людей перед вопросом, как организовать свободное время. По его мнению, граждане не всегда умеют полноценно отдыхать и правильно распределять дни, если их станет три вместо двух. Кроме того, он отметил, что такое сокращение рабочего времени может негативно повлиять на экономику и для его успешного внедрения потребуется внедрение технологий, сохраняющих темпы развития во всех отраслях.
