Пенсионерка продала в Петербурге 4 квартиры и пытается их вернуть: что решил суд

Женщина получила СМС-сообщение якобы от главврача больницы о «специальной операции против мошенников» и необходимости переводить средства на нужды Вооружённых сил Украины. Чтобы «спасти» свои деньги, ей посоветовали снять их и внести на «безопасный счёт». Она действительно сняла со счета шесть миллионов рублей, но оставила деньги при себе.