Пенсионерка продала в Петербурге 4 квартиры и пытается их вернуть: что решил суд

Пожилая жительница Санкт-Петербурга попыталась оспорить сделки по продаже четырёх квартир, утверждая, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, 65-летняя женщина — заведующая отделением больницы. Примерно четыре месяца назад, под влиянием злоумышленников, она продала четыре свои квартиры и передала вырученные деньги неизвестным лицам. Позже пострадавшая обратилась в суд, однако экспертиза пришла к выводу, что она принимала решения сознательно.
Женщина получила СМС-сообщение якобы от главврача больницы о «специальной операции против мошенников» и необходимости переводить средства на нужды Вооружённых сил Украины. Чтобы «спасти» свои деньги, ей посоветовали снять их и внести на «безопасный счёт». Она действительно сняла со счета шесть миллионов рублей, но оставила деньги при себе.
Тем временем мошенники выставили эти квартиры на продажу и требовали не препятствовать сделкам. Получив выручку в размере 31 миллиона рублей под предлогом переезда к родственникам в Эстонию, женщина фактически передала её мошенникам. Спустя четыре месяца пенсионерка пришла в себя и попыталась через суд оспорить сделки, ссылаясь на «аффективное состояние».
Суд подтвердил факт давления на пенсионерку, но признал, что она осознанно участвовала в сделках. Уточняется, что пострадавшая не посещает судебные заседания.
Ранее правоохранительные органы задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у 62-летней женщины 2 млн рублей под предлогом доставки посылки от «Почты России».