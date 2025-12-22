Ричмонд
Десятки Снегурочек прошли по центральным улицам Кургана. Фото

Десятки Снегурочек прошли парадом по Кургану в мороз.

В Кургане состоялось шествие десятков Снегурочек по главным улицам города. Праздничное мероприятие завершилось на Троицкой площади открытием фестиваля «Новогодняя экспедиция по семейным традициям». Об этом сообщили в Библиотечной информационной системе города Кургана.

«Наши Снегурочки стали настоящими звездами. Несмотря на мороз, люди тепло их встречали, а водители приветственно сигналили», — рассказали в Библиотечной информационной системе города Кургана.

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, несмотря на холодную погоду. Участники шествия были одеты в яркие костюмы, они создавали сказочную атмосферу в городе.

Курганцы встретили шествие Снегурочек сигналами и аплодисментами.

Зимние мероприятия в Кургане проходят в рамках масштабной городской программы: ранее власти запустили проект «Зима спортивная» с мастер-классами, флешмобами, лыжными прогулками и играми на школьных стадионах и в экопарках. До этого с 11 по 14 декабря в городе шла культурная программа с концертами, балетом «Щелкунчик», театральными постановками и экскурсиями, ориентированными на семейный отдых.