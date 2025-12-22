Десятки Снегурочек прошли по центральным улицам Кургана. Фото

Зимние мероприятия в Кургане проходят в рамках масштабной городской программы: ранее власти запустили проект «Зима спортивная» с мастер-классами, флешмобами, лыжными прогулками и играми на школьных стадионах и в экопарках. До этого с 11 по 14 декабря в городе шла культурная программа с концертами, балетом «Щелкунчик», театральными постановками и экскурсиями, ориентированными на семейный отдых.