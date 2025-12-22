Ждать придётся до 20 часов: На границе Украины и Польши скопились сотни машин

Несколько сотен автомобилей и автобусов ожидают пересечения границы Украины и Польши. Об этом информирует украинское издание «Инсайдер», отмечая, что за минувшие сутки число тех, кто въехал на Украину с польской территории, на 3,5 тысячи человек превышает число тех, кто выехал за её пределы.