Ждать придётся до 20 часов: На границе Украины и Польши скопились сотни машин

Несколько сотен автомобилей и автобусов ожидают пересечения границы Украины и Польши. Об этом информирует украинское издание «Инсайдер», отмечая, что за минувшие сутки число тех, кто въехал на Украину с польской территории, на 3,5 тысячи человек превышает число тех, кто выехал за её пределы.
Сообщается, что срок ожидания для водителей, желающих пересечь украинскую границу, может составить 20 часов. При этом наиболее серьёзная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».
Тем временем Белоруссия вынуждена вооружать пограничников на границе с Украиной, несмотря на то, что ситуация там относительно стабилизировалась. Об этом недавно информировал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Напомним, российское правительство постановило закрыть с 1 августа 2025 года 20 пунктов пропуска на границе с Украиной.