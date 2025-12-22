Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ждать придётся до 20 часов: На границе Украины и Польши скопились сотни машин

На границе Украины и Польши стоят сотни машин.

Источник: Комсомольская правда

Несколько сотен автомобилей и автобусов ожидают пересечения границы Украины и Польши. Об этом информирует украинское издание «Инсайдер», отмечая, что за минувшие сутки число тех, кто въехал на Украину с польской территории, на 3,5 тысячи человек превышает число тех, кто выехал за её пределы.

Сообщается, что срок ожидания для водителей, желающих пересечь украинскую границу, может составить 20 часов. При этом наиболее серьёзная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

Тем временем Белоруссия вынуждена вооружать пограничников на границе с Украиной, несмотря на то, что ситуация там относительно стабилизировалась. Об этом недавно информировал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Напомним, российское правительство постановило закрыть с 1 августа 2025 года 20 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше