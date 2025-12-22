СМИ: Публика на концертах начала встречать Долину неодобрительным гулом

Народная артистка России Лариса Долина на выступлениях после судов за московскую квартиру столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается свистом, неодобрительным гулом или молчанием, сообщил портал «Абзац».
На опубликованных кадрах видно, что, когда певица вышла на сцену, в зрительном зале на это почти никак не отреагировали. Раздалось лишь несколько хлопков.
— Публика демонстративно игнорирует ее выступления, — сказано в публикации.
Продажи товаров с изображением Ларисы Долиной в интернет-магазинах в последние два месяца резко выросли. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Так, реализация постеров выросла в 7,5 раза, картонных фотомасок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре раза. При этом продажи физических носителей музыки, таких как виниловые пластинки и CD-альбомы Долиной, на Wildberries полностью прекратились.
Это произошло на фоне громкого судебного процесса вокруг квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у Ларисы Долиной. Верховный суд встал на сторону Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже недвижимости. Судебное заседание состоялось 16 декабря.