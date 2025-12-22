СМИ: Публика на концертах начала встречать Долину неодобрительным гулом

Продажи товаров с изображением Ларисы Долиной в интернет-магазинах в последние два месяца резко выросли. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Так, реализация постеров выросла в 7,5 раза, картонных фотомасок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре раза. При этом продажи физических носителей музыки, таких как виниловые пластинки и CD-альбомы Долиной, на Wildberries полностью прекратились.