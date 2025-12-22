Истребитель ВВС США перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа

Истребитель ВВС США перехватил самолёт, который вторгся в запрещённое воздушное пространство во Флориде, где расположена резиденция президента Дональда Трампа. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолёт, который вошёл в запретное воздушное пространство над Палм-Бич», — отмечается в тексте заявления командования на странице в соцсети X.
Также подчеркивается, что ситуация была «быстро и спокойно урегулирована».
Как известно, в октябре в аэропорту города Палм-Бич были усилены меры безопасности перед вылетом самолёта главы Белого дома. Причиной стало обнаружение охотничьей вышки рядом с взлётно-посадочной полосой, откуда открывался вид на зону посадки президентского самолёта.