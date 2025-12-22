Россиян предостерегли от смешивания алкоголя и газировки за новогодним столом

Сочетание спиртного со сладкой газировкой резко увеличивает калорийность напитка. При этом проблема заключается не только в лишних калориях. Из-за особенностей обмена углеводов, содержащихся в газированных напитках, организм начинает активнее откладывать жир даже без переедания. В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа.
Елена Бутенко.
Врач-гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук.
Отдельный риск связан с состоянием печени. В период праздников она вынуждена перерабатывать повышенные дозы этанола, а поступление фруктозы дополнительно усиливает накопление висцерального жира. В результате возрастает вероятность формирования жирового гепатоза, который долгое время может протекать без выраженных симптомов.
Ситуацию усугубляет углекислый газ. Он ускоряет всасывание этилового спирта в желудке и кишечнике, поэтому алкоголь быстрее попадает в кровоток. Это приводит к более резкому опьянению и увеличивает риск острого алкогольного отравления, особенно при незаметном превышении привычной дозы. Газированные алкогольные напитки также усиливают потерю жидкости. Их выраженный мочегонный эффект нарушает электролитный баланс и снижает уровень натрия в организме. Такая нагрузка неблагоприятна для сердечно-сосудистой системы и почек, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
«Наибольшую опасность представляет сочетание алкоголя с газированными энергетиками. Кофеин и сахар, содержащиеся в них, способны маскировать признаки опьянения, из-за чего человек теряет контроль над количеством выпитого. Это существенно увеличивает вероятность тяжёлой интоксикации. Кроме того, газированные напитки ускоряют опорожнение желудка и пищеварительные процессы, что может привести к расстройствам кишечника, включая диарею», — сказала собеседница Life.ru.
Отдельные исследования наркологов также указывают на связь сладких игристых напитков с более быстрым формированием алкогольной зависимости. По словам врача, отказ от смешивания алкоголя с газированными напитками позволяет снизить нагрузку на организм и уменьшить вероятность осложнений даже при умеренном употреблении спиртного.
Ранее в Москве 24-летнюю девушку госпитализировали с эпилептическим приступом после того, как она смешала антидепрессанты и алкоголь на новогоднем корпоративе. На празднике она приняла большое количество средств и добавила алкоголя, после чего решила уединиться с коллегой в туалетной кабинке. Во время этого у неё произошёл эпилептический приступ: девушка теряла сознание, у неё наблюдались тахикардия, низкое давление и потеря ориентации.
Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.