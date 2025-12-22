Россиян предостерегли от смешивания алкоголя и газировки за новогодним столом

Ранее в Москве 24-летнюю девушку госпитализировали с эпилептическим приступом после того, как она смешала антидепрессанты и алкоголь на новогоднем корпоративе. На празднике она приняла большое количество средств и добавила алкоголя, после чего решила уединиться с коллегой в туалетной кабинке. Во время этого у неё произошёл эпилептический приступ: девушка теряла сознание, у неё наблюдались тахикардия, низкое давление и потеря ориентации.