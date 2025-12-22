Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряжеными Героями России оказались бывший ахматовец Караманян и казак Иваньков

Бывший ахматовец из Сочи Айказ Караманян и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными звездами Героев России. Подробности о «ряженых офицерах», которых встретила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина под Ростовом, были опубликованы в Telegram-канале ветерана спецоперации Евгения Рассказова, известного под позывным «Топаз».

Бывший ахматовец из Сочи Айказ Караманян и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными звездами Героев России. Подробности о «ряженых офицерах», которых встретила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина под Ростовом, были опубликованы в Telegram-канале ветерана спецоперации Евгения Рассказова, известного под позывным «Топаз».

По его словам, Иваньков является заместителем главы адлерской ветеранской организации и мог участвовать в вооруженном конфликте в Абхазии.

— По всей вероятности, он к СВО не имеет никакого отношения, — написал ветеран в публикации.

Также «Топаз» рассказал, что замеченный с ненастоящей звездой Героя Караманян является президентом благотворительного фонда «Родина-мать». Он привел неполный список наград, которые вручили экс-бойцу спецназа «Ахмат», часть из них являются сувенирными.

1 декабря Екатерина Колотовкина рассказала о встрече в одном из придорожных кафе с тремя людьми, которые выдавали себя за Героев России. По ее словам, она возвращалась из ДНР вместе с отпускниками из зоны боевых действий и заехала на заправку, чтобы выпить кофе. Там она и ее спутники заметили троих мужчин в военной форме, к которой были прикреплены звезды Героя России. У одного из них на груди оказались сразу три звезды.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше