Ряжеными Героями России оказались бывший ахматовец Караманян и казак Иваньков

Бывший ахматовец из Сочи Айказ Караманян и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными звездами Героев России. Подробности о «ряженых офицерах», которых встретила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина под Ростовом, были опубликованы в Telegram-канале ветерана спецоперации Евгения Рассказова, известного под позывным «Топаз».
По его словам, Иваньков является заместителем главы адлерской ветеранской организации и мог участвовать в вооруженном конфликте в Абхазии.
— По всей вероятности, он к СВО не имеет никакого отношения, — написал ветеран в публикации.
Также «Топаз» рассказал, что замеченный с ненастоящей звездой Героя Караманян является президентом благотворительного фонда «Родина-мать». Он привел неполный список наград, которые вручили экс-бойцу спецназа «Ахмат», часть из них являются сувенирными.
1 декабря Екатерина Колотовкина рассказала о встрече в одном из придорожных кафе с тремя людьми, которые выдавали себя за Героев России. По ее словам, она возвращалась из ДНР вместе с отпускниками из зоны боевых действий и заехала на заправку, чтобы выпить кофе. Там она и ее спутники заметили троих мужчин в военной форме, к которой были прикреплены звезды Героя России. У одного из них на груди оказались сразу три звезды.