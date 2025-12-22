Ряжеными Героями России оказались бывший ахматовец Караманян и казак Иваньков

1 декабря Екатерина Колотовкина рассказала о встрече в одном из придорожных кафе с тремя людьми, которые выдавали себя за Героев России. По ее словам, она возвращалась из ДНР вместе с отпускниками из зоны боевых действий и заехала на заправку, чтобы выпить кофе. Там она и ее спутники заметили троих мужчин в военной форме, к которой были прикреплены звезды Героя России. У одного из них на груди оказались сразу три звезды.