Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки

РИА Новости: бабушку, которой пела медсестра, выписали домой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы № 1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время лечения, рассказала РИА Новости, что пациентка уже прошла курс лечения и была выписана из больницы.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.

«Бабушка, послушав песню, быстро успокоилась, перестала плакать и уже расслабилась. Врачи пришли, посмотрели, сказали, чем полечить, куда позвонить, на какие обследования отвезти», — сообщила Журавлева.

Медсестра отметила, что пациентка прошла обследование и лечение.

«У бабушки все хорошо, ее забрали родственники домой, она выписалась», — заключила собеседница агентства.