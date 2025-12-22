Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы № 1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время лечения, рассказала РИА Новости, что пациентка уже прошла курс лечения и была выписана из больницы.