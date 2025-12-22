Медсестра, которая пела бабушке, рассказала о состоянии пациентки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы № 1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время лечения, рассказала РИА Новости, что пациентка уже прошла курс лечения и была выписана из больницы.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как медсестра поет песню пожилой женщине, чтобы та перестала волноваться.
«Бабушка, послушав песню, быстро успокоилась, перестала плакать и уже расслабилась. Врачи пришли, посмотрели, сказали, чем полечить, куда позвонить, на какие обследования отвезти», — сообщила Журавлева.
Медсестра отметила, что пациентка прошла обследование и лечение.
«У бабушки все хорошо, ее забрали родственники домой, она выписалась», — заключила собеседница агентства.