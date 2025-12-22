Экс-чиновница на Камчатке продала 26 земельных участков без торгов

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, 49-летняя женщина, злоупотребляя должностными полномочиями, в период с апреля 2022 года по август 2024 года передала участки 14 лицам по заниженной цене относительно кадастровой стоимости.