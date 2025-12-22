Экс-чиновница на Камчатке продала 26 земельных участков без торгов

Исполняющая обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района на Камчатке подозревается в незаконном отчуждении 26 земельных участков без проведения торгов.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, 49-летняя женщина, злоупотребляя должностными полномочиями, в период с апреля 2022 года по август 2024 года передала участки 14 лицам по заниженной цене относительно кадастровой стоимости.
Сделки оформлялись через договоры аренды с последующей куплей-продажей под видом деятельности, которая фактически не планировалась, что причинило Елизовскому муниципальному району материальный ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Елизово. Преступление было выявлено при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Камчатскому краю, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
