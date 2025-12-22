Челябинский психолог дала совет тем, кто встречает Новый год в одиночестве

«Новогодняя ночь — синоним шума, веселья и близких людей. Но что, если в этом году ты один? Для многих это не повод для грусти, а подарок самому себе. Это время полной свободы, когда можно без оглядки на чужие желания смотреть любимые фильмы, читать или просто наслаждаться тишиной. В такой момент важно не замкнуться, а постараться создать себе праздник. Позвоните друзьям, украсьте комнату, приготовьте особое блюдо — порой маленькие ритуалы способны перевернуть настроение», — считает Мария Малишевская, психолог областной психоневрологической больницы № 1 города Челябинска.