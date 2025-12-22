Челябинский психолог дала совет тем, кто встречает Новый год в одиночестве

Челябинский психолог советует одиноким в Новый год насладиться тишиной и свободой.
Челябинский психолог Мария Малишевская посоветовала не воспринимать встречу Нового года в одиночестве как повод для грусти и отчаяния. Доктор предложила способы сделать этот вечер комфортным. Об этом сообщает областная психоневрологическая больница № 1.
«Новогодняя ночь — синоним шума, веселья и близких людей. Но что, если в этом году ты один? Для многих это не повод для грусти, а подарок самому себе. Это время полной свободы, когда можно без оглядки на чужие желания смотреть любимые фильмы, читать или просто наслаждаться тишиной. В такой момент важно не замкнуться, а постараться создать себе праздник. Позвоните друзьям, украсьте комнату, приготовьте особое блюдо — порой маленькие ритуалы способны перевернуть настроение», — считает Мария Малишевская, психолог областной психоневрологической больницы № 1 города Челябинска.
Специалист отметила, что одиночество может ранить, если оно вынужденное: в этом случае человек легче поддается чувству изоляции и тоске, сравнивая себя со «счастливыми компаниями» в реальности и соцсетях. При этом, по словам Малишевской, решающим остается внутреннее состояние: можно чувствовать себя потерянным среди гостей и, наоборот, обрести покой дома, если прислушаться к себе и понять, чего хочется именно вам.
Ранее URA.RU сообщало, что мастер фэн-шуй Наталья Правдина советовала встречать 2026 год Огненной Лошади в окружении продуманных ритуалов: заранее навести порядок дома, закрыть долги, продумать украшения и меню, избегать избыточного огня в одежде. По ее словам, символические действия, медитация и формулирование целей помогают настроиться на изменения и снизить эмоциональное напряжение в сложный по энергетике год.