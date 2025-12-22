Певцы из Екатеринбурга стали самыми популярными исполнителями России

«Приятно» — лаконично подписал Леша Свик публикацию в telegram-канале. Статистику по прослушиваниям посчитали в сервисе «VK Музыка». У Niletto почти 14,7 миллиона прослушиваний, а у Свика 9,8 миллиона стримов. В топе также расположились Егор Крид, Женя Трофимов, Григорий Лепс и другие.