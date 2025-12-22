Певцы из Екатеринбурга стали самыми популярными исполнителями России

Niletto опережает ближайшего конкурента на несколько миллионов прослушиваний.
Звезды екатеринбургской сцены Леша Свик и Niletto стали вошли в топ самых популярных поп-исполнителей по количеству прослушиваний. Niletto возглавил этот список, в то время как Свик замкнул девятку лидеров.
«Приятно» — лаконично подписал Леша Свик публикацию в telegram-канале. Статистику по прослушиваниям посчитали в сервисе «VK Музыка». У Niletto почти 14,7 миллиона прослушиваний, а у Свика 9,8 миллиона стримов. В топе также расположились Егор Крид, Женя Трофимов, Григорий Лепс и другие.