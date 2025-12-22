Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Традиционная индексация пенсий в следующем году произойдет с 1 января — страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,6%. Какие еще выплаты ждут граждан, рассказала агентству "Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
«В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тысяч рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тысяч рублей в 2026 году. У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия вырастет до 23,8 тысяч рублей», — рассказала она.
Позже — с 1 апреля — будут проиндексированы социальные пенсии для тех, кто не получает страховые из-за малого стажа или нехватки пенсионных баллов. Рост составит 6,8%. Средний размер социальной пенсии достигнет 16,6 тысяч рублей.