Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году

Аналитик Киселева: индексация пенсий в 2026 году произойдет 1 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Традиционная индексация пенсий в следующем году произойдет с 1 января — страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,6%. Какие еще выплаты ждут граждан, рассказала агентству "Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

«В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тысяч рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тысяч рублей в 2026 году. У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия вырастет до 23,8 тысяч рублей», — рассказала она.

Позже — с 1 апреля — будут проиндексированы социальные пенсии для тех, кто не получает страховые из-за малого стажа или нехватки пенсионных баллов. Рост составит 6,8%. Средний размер социальной пенсии достигнет 16,6 тысяч рублей.