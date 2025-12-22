Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году

РИА Новости: выплаты семьям с детьми составят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей в зависимости от дохода и нуждаемости семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18,9 тысячи рублей на душу населения. По словам собеседника агентства, для детей эта величина составит 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных граждан — 20,6 тысячи рублей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше