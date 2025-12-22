Тюменские биатлонисты стали победителями этапа Кубка содружества

Заключительный день соревнований стал результативным для тюменских спортсменов.
Тюменские биатлонисты завоевали три медали в масс-стартах на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском Пермского края, который завершился 21 декабря. Александр Логинов стал вторым в мужском масс-старте на 15 км, Александр Поварницын занял третье место, а Виктория Сливко выиграла серебро в гонке общего старта среди женщин на 12,5 км. Губернатор региона Александр Моор поздравил спортсменов в своем telegram-канале.
«Результативный день для тюменских биатлонистов… Особенно рад за Викторию Сливко. Она впервые поднялась на подиум в этом сезоне — стала второй в гонке общего старта среди женщин. Поздравляю спортсменов и тренерский штаб. Молодцы! Болеем за наших», — написал глава региона.
Третий этап Кубка Содружества проходил в Чайковском с 19 по 21 декабря. В первый день биатлонисты бежали спринты: мужчины — 10 км, женщины — 7,5 км. Во второй день состоялись гонки преследования на 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В заключительный день этапа были проведены масс-старты, по итогам которых тюменские спортсмены и завоевали три награды.