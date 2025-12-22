Тюменские биатлонисты стали победителями этапа Кубка содружества

Третий этап Кубка Содружества проходил в Чайковском с 19 по 21 декабря. В первый день биатлонисты бежали спринты: мужчины — 10 км, женщины — 7,5 км. Во второй день состоялись гонки преследования на 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В заключительный день этапа были проведены масс-старты, по итогам которых тюменские спортсмены и завоевали три награды.