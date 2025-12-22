Магнитные бури пройдутся по Перми вплоть до Нового года. Скрин

Согласно прогнозу, уже в ночь с 21 на 22 декабря буря пришла в регион. Сильная активность геомагнитных волн продлится до пятницы, после чего пройдет небольшое послабление. Самый пик ожидается 30 и 31 декабря — в канун Нового года.