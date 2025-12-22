Магнитные бури пройдутся по Перми вплоть до Нового года. Скрин

Пик магинтной бури ожидается 31 декабря.
В Пермском крае с 22 числа ожидается обилие магнитных бурь. Геомагнитные активности начнутся уже в понедельник и не прекратятся до конца декабря. Таким прогнозом поделились эксперты с платформы Time-in.ru.
Согласно прогнозу, уже в ночь с 21 на 22 декабря буря пришла в регион. Сильная активность геомагнитных волн продлится до пятницы, после чего пройдет небольшое послабление. Самый пик ожидается 30 и 31 декабря — в канун Нового года.
Во время магнитных бурь у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли, перепады давления и повышенная усталость. Необходимо чутко следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.