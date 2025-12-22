Россия впервые импортировала китайский сыр

А ранее стало известно, что Китай в ноябре закупил у России золото на максимальную сумму за всю историю торговли между странами. В октябре стоимость экспорта российского золота в Китай достигала 930 миллионов долларов. По итогам января — ноября общий объём импорта российского золота Китаем достиг 1,9 миллиарда долларов. Этот показатель стал рекордным за всё время наблюдений и почти в девять раз превысил уровень за тот же период прошлого года.