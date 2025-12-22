Ричмонд
Россия впервые импортировала китайский сыр

Россия впервые импортировала китайский сыр. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на китайскую таможню, объём поставки составил восемь тонн на сумму 93 тысяч долларов.

Конкретный сорт сыра не раскрывается. В Китае выпускают как европейские разновидности, так и уникальные местные сыры, в том числе из молока буйволиц и самок яка.

А ранее стало известно, что Китай в ноябре закупил у России золото на максимальную сумму за всю историю торговли между странами. В октябре стоимость экспорта российского золота в Китай достигала 930 миллионов долларов. По итогам января — ноября общий объём импорта российского золота Китаем достиг 1,9 миллиарда долларов. Этот показатель стал рекордным за всё время наблюдений и почти в девять раз превысил уровень за тот же период прошлого года.

