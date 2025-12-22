Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке завели уголовное дело о продаже 26 земельных участков без торгов

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении местной чиновницы, подозреваемой в незаконной передаче в собственность более двух десятков земельных участков. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

Как установили следователи, 49-летняя женщина, занимавшая должность и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Елизовского района, злоупотребила служебным положением. В период с апреля 2022 года по август 2024 года она, минуя обязательные торги, оформила отчуждение 26 земельных участков в пользу 14 физических лиц. Сделки были проведены по договорам аренды с последующим выкупом по цене ниже кадастровой стоимости, при этом заявленные цели использования земли не планировалось реализовывать. В результате муниципальному району был причинен материальный ущерб, превышающий 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Елизово. В ведомстве отметили, что преступление было выявлено при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной». Мужчина купил у 69-летней женщины однокомнатную квартиру в сентябре 2024 года. Вскоре после сделки риелтор начал получать угрозы от родственников продавца, а сама пенсионерка заявила в полицию, что её обманули мошенники.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше