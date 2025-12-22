На Камчатке завели уголовное дело о продаже 26 земельных участков без торгов

Как установили следователи, 49-летняя женщина, занимавшая должность и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Елизовского района, злоупотребила служебным положением. В период с апреля 2022 года по август 2024 года она, минуя обязательные торги, оформила отчуждение 26 земельных участков в пользу 14 физических лиц. Сделки были проведены по договорам аренды с последующим выкупом по цене ниже кадастровой стоимости, при этом заявленные цели использования земли не планировалось реализовывать. В результате муниципальному району был причинен материальный ущерб, превышающий 1,5 миллиона рублей.