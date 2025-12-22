Подавляющее большинство компаний планируют индексацию зарплат в 2026 году

Зарплаты в РФ проиндексируют две три предприятий.
В 2026 году около 76% российских организаций планируют проиндексировать заработную плату своим сотрудникам. Большинство работодателей намерены повысить оклады в пределах официального уровня инфляции — на 5−10%. Соответствующие цифры значатся в свежем опросе Банка РФ, результаты которого приведены в докладе о региональной экономике.
«Около 76% опрошенных предприятий в 2026 году планируют проиндексировать заработную плату работникам. Преимущественно на уровне официальной инфляции — в диапазоне 5−10%», — цитирует данные доклада Банка России «Известия».
Как пишет издание, годовая инфляция в России составила чуть более 6%. В 2024 году доля предприятий, которые проводили индексацию зарплат, была на уровне около 75%. Таким образом, количество компаний, готовых повышать выплаты персоналу, практически не изменилось.
Отдельно в публикации напоминается, что для работников государственных и муниципальных учреждений индексация заработной платы считается обязательной. Для них она должна проводиться ежегодно.
Ранее Росстат сообщал, что за январь-сентябрь 2025 года реальные зарплаты в России выросли на 4,5% год к году, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата в сентябре достигла 96,2 тыс. рублей, что на 13,1% больше, чем годом ранее. На этом фоне правительство направило 14 млрд рублей в 33 региона для частичного возмещения затрат на повышение зарплат бюджетникам, а Госдума одобрила индексацию МРОТ с 1 января 2026 года.