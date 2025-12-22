Подавляющее большинство компаний планируют индексацию зарплат в 2026 году

Ранее Росстат сообщал, что за январь-сентябрь 2025 года реальные зарплаты в России выросли на 4,5% год к году, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата в сентябре достигла 96,2 тыс. рублей, что на 13,1% больше, чем годом ранее. На этом фоне правительство направило 14 млрд рублей в 33 региона для частичного возмещения затрат на повышение зарплат бюджетникам, а Госдума одобрила индексацию МРОТ с 1 января 2026 года.