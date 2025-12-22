Россиянам рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году

По словам депутата, пособие на ребёнка составит 9 185 рублей при выплате в размере 50% от прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75%, и 18 371 рубль — при 100%. Расчёт будет основываться на величине прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18,9 тысячи рублей на душу населения.