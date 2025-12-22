Ричмонд
В небе над Иркутской областью астрономы зафиксировали межзвездную комету

На снимках объект выглядел, как слабое туманное пятно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В небе над Иркутской областью астрономы-любители зафиксировали межзвездную комету. Ее наблюдали в ночь на 21 декабря 2025 года. Об этом КП-Иркутск стало известно от председатель регионального астрономического общества Павла Никифорова.

— На снимках объект выглядел, как слабое туманное пятно, — уточнил астроном.

Все желающие увидеть космический объект 3I/ATLAS в созвездии Льва выбрались на площадку в Шелеховском районе на Глубокой. Снимок был сделан в 2 часа 2 минуты по местному времени. Комету сфотографировали не с первого раза, хотя погодные условия не мешали наблюдениям. Известно, что эта комета — уже третий межзвёздный объект, который учёные смогли зафиксировать с Земли.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что башмачок святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Иркутский район.