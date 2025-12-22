Эксперт рассказала, как узнать, где хранится накопительная пенсия

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне могут узнать, в каком негосударственном пенсионном фонде хранится их пенсия, через «Госуслуги», онлайн в личном кабинете Социального фонда России или лично в его отделении, а также запросив данные в бухгалтерии на работе или через коммерческий банк, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Узнать, где хранятся пенсионные накопления, можно несколькими способами. Через портал “Госуслуги” — в разделе пенсий, воспользовавшись услугой “Извещение о состоянии счета” (информация поступает в личный кабинет)», — сказала Подольская.
Другой способ — лично через Социальный фонд России, предъявив паспорт и СНИЛС, а также онлайн в личном кабинете гражданина на сайте фонда, уточнила эксперт. Можно запросить сведения в бухгалтерии работодателя, направив заявление о предоставлении информации по пенсионным переводам, или обратиться в коммерческий банк, сотрудничающий с Соцфондом.