Эксперт рассказала, как узнать, где хранится накопительная пенсия

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне могут узнать, в каком негосударственном пенсионном фонде хранится их пенсия, через «Госуслуги», онлайн в личном кабинете Социального фонда России или лично в его отделении, а также запросив данные в бухгалтерии на работе или через коммерческий банк, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.